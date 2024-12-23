Терешенок Корней Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терешенок
- Имя
- Корней
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35988. ТЕРЕШЕНОКЪ, КОРНЕЙ ФОМИНЪ. К. Чериков. у., Палужск. в., д. Стайки, 33 л.; — Могилев. О. С., 4 п. 134 іі 1 п. 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 69675, и З. Н. 4 уч. Чериков. у. отъ 6 Сент. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 2 Апр. 905, счит. ср. съ 6 Іюля 904.
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