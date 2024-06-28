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Журавский Феоктист Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавский
Имя
Феоктист
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46773. ЖУРАВСКІЙ, ФЕОКТИСТЪ СТЕПАновъ. К. изъ сс.-посел. Томск. у., Николаевск. в., с. Молчанова, 28 л., рд. Прилукск. у., Богдановск. в., въ д. Мальковой; — Томск. О. С. (въ 3 р.), 133, 134, 135, 148, 155 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 г. и 6 дн. Исп. 9 Іюня 905. | 902 52648 169 М. | 97 35473 169 М. и Воин. У.

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