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Мошков Захар Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мошков
Имя
Захар
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4864. Мошков Захар Павлович, 32 л. Гр. Уличск. уч Высоковск. в. д. Бичмирова; — Н. С. 1 р-ва г. Ростова. Дача взятки и спекуляц., лиш. св. 5 л. условно.

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