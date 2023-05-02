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Гаук Карл-Гуго Фридрихов-Юлиусов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаук
Имя
Карл-Гуго
Отчество
Фридрихов-Юлиусов
Дата исполнения приговора
07 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
101672. ГаУКЪ, КАРЛЪ-ГУГО ФРИДриховъ-Юліусовъ, 18 л. Мщ. г. Фридрихштадта; — Рижск. О. С., 7 Марта 911, 140 и 2 ч. 1455 У., тюр. 3½ г. Исп. 7 Мая 911. | 909 131253 169 М.

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