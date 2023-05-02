Троицкий Иван Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троицкий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29611. ТРОИЦКИЙ, ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ, 42 л. Гр. Мышкинск. у., Егорьевск. в., с. Кивалово; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-револ. действ., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 2 м. пр. р. Исп. 8 сент. 920.
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