Бакуридзе Георгий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакуридзе
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45070. БАКУРИДЗЕ, ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ. К. Горійск. у., с. Дзвилети, 56 л.; — Помощн. М. С. 4 мир. отд. г. Тифлиса (по 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Февр. 905.
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