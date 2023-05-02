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Бакуридзе Георгий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакуридзе
Имя
Георгий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45070. БАКУРИДЗЕ, ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ. К. Горійск. у., с. Дзвилети, 56 л.; — Помощн. М. С. 4 мир. отд. г. Тифлиса (по 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Февр. 905.

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