Шкуров Егор Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкуров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8278. ШКУРОВ, ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, 32 л. Гр. Саранск. у., Трофимовск. в. и с.; - Н. С. 9 уч. Саранск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 1 г. Исп. 20 июля 919.
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