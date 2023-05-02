Пельц Менаш Кивов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пельц
- Имя
- Менаш
- Отчество
- Кивов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86002. ПЕЛЬЦЪ, МЕНАШЪ КИВОВЪ, 21 г. Мщ. и. Шитови, Каменецк. у., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С., 28 Апр. 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Мая 911. | 909 94606 1647 У. | 906 72491 169 М. | 908 131069 169 М. | 906 5809 172М. (покуш.).
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