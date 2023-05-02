Безручка Порфирий Пантелеимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безручка
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Пантелеимонов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45176. БЕЗРУЧКА, ПОРФИРІЙ ПАНТЕЛЕИмоновъ. Мщ. с. Берестъ, Новоселицк. в., Хотин. у., 18 л.; — Кишинев. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1485 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.
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