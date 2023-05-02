Белоус Никита Меркурьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоус
- Имя
- Никита
- Отчество
- Меркурьев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143722. БѢЛОУСЪ, НИКИТА МЕРКУРЬевъ. К. Чигиринск. у., Прилѣск. в., с. Высшаго-Верещака, 28 л.; — Симферопольск. О. С. 19 Авг. 909, 1629, 1632, 1654, 152, 9, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Перекопск. у. отъ 12 Мая 908 г. (2 п. 170 М., тюр. 7 м.), каторж. раб. 10 л. Исп. въ Окт. 909.
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