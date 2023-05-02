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Байкиши-Оглы Кайтук

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байкиши-Оглы
Имя
Кайтук
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129772. БАЙкиши-оглы, кайтукъ. Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ вѣд. 909 г. подъ №87438, счит. недѣйствит.

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