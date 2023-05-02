Ястребов Алексей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ястребов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12530. ЯСТРЕБОВ, АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л. Гр. г. Казани; — С. 1 уч. 18 зап. Стрелк. п. г. Перми. Прод. каз. имущ., лиш. св. 1 г. Осужд. 27 сент. 920.
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