Дудка Александр Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудка
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46598. ДУДКА, АЛЕКСАНДРЪ ТИМОФЕевъ. К. Сосницк. у., Охромѣевск. в., м. Охромѣевичей, 53 л.; — Чернигов. О. С., 1533 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 10 Іюня 905.
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