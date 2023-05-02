Шепелев Андрей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шепелев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12005. ШЕПЕЛЕВ, АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 36 л. Гр. Угличск. у., Покровск. в., д. Шемягиной; — Н. С. 5 р. Угличск. у. Подлг, лиш. св. 1 г., по амн. нак. освоб.
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