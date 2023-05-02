Фролов Степан Потапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Потапов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140654. ФРОЛОВЪ, СТЕПАНЪ ПОТАПОВЪ. К. Чаусск. у., Гладковск. в., с. Сухарей, 43 л.; — З. Н. 3 уч. Чаусск. у. 13 Авг. 909, 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.
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