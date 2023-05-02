Крылов Василий Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25502. КРЫЛОВ, ВАСИЛИЙ ФРОЛОВИЧ, 56 л. Гр. Псковск. у., Логозовск. в., д. Красные Рейки; — Р. Т. г. Пскова. Контр-революц., лиш. св. 3 г. Исп. 6 февр. 920.
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