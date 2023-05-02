Воропай Давыд Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воропай
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45887. ВОРОПАЙ, ДАВЫДЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Сумск. у., Ворожбянск. в., х. Череватенкова, 18 л.; — 3. Н. 2 уч. Сумск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.