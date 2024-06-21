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Чумаков Михаил Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумаков
Имя
Михаил
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141329. ЧУМАКОВЪ, МИХАИЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бобров. у., Хрѣновск. в., с. Орловки, 20 л.; — Воронеж. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 139, 150 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 6 Нояб. 909.

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