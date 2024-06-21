Чумаков Михаил Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141329. ЧУМАКОВЪ, МИХАИЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бобров. у., Хрѣновск. в., с. Орловки, 20 л.; — Воронеж. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 139, 150 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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