Гаркуша Матвей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаркуша
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48319. ГАРКУША, МАТВѢЙ СТЕПАНОВЪ (онъ же Гаркутъ и Аркутъ), 61 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Днѣпров. у., Чалбасск. в., с. Малыхъ-Копаней;— Херсон. О. С., 26 Янв. 911, 121 и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Марта 911. 904 57639 172 М. (покуш. ). 900 89054 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 86888.
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