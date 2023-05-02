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Безкровный Михаил Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безкровный
Имя
Михаил
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
24 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129970. безкровный, Михаилъ филипповъ. К. Волчан. у., Старо-Салтовск. в., сл. Верхняго Силтова, 22 л.; — З. Н. 5 уч. Волчан. у., 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Февр. 909.

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