Безкровный Михаил Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безкровный
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129970. безкровный, Михаилъ филипповъ. К. Волчан. у., Старо-Салтовск. в., сл. Верхняго Силтова, 22 л.; — З. Н. 5 уч. Волчан. у., 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Февр. 909.
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