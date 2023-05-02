Штаак Александр Виллемов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штаак
- Имя
- Александр
- Отчество
- Виллемов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 679
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18994. ШТААКЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВИЛлемовъ. К. Везенберг. у., Пастферск. в., 17 л.; — Ревельск. О. С., 1 и 2 п. 170¹ М., 140, 149, 152, 13 и 1614 У., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. Везенб.-Вейсенштейнск;. окр. отъ 24 Окт. 907 г., тюр. 8 м. Исп. 10 Нояб. 908.
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