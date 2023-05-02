Стрыжак Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрыжак
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45571. СТРЫЖАКЪ, ГРИГОРІЙ (ГЕОРГІЙ) Ивановъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Лохвицы, 24 л.; — Одесск. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., по совок. съ приг. сего С., отъ 25 Авг. 905 г., арест. отд. 5 л. Исп. 29 Марта 907. | 903 102001 1655 У. | 900 60545 169 М. | 901 51185 169 М.
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