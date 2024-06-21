Вьюнов Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вьюнов
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48151. вьюновъ, ИВАНЪ (ВАСИЛЬЕВЪ) (онъ же Киселевъ и Яковлевъ), 17 л. К. Камышин. у., Золотовск. в., д. Дубовки; — Саратов. О. С., 16 Февр. 911, 140, 152¹ и 1 ч. 1653 У., тюр. 1 г., съ зач. 10 м. и 29 дн. предв. заключ. Исп. 2 Марта 911. 909 100053 170 М. 6 Апр. 909 г. М. С. 6 уч. Саратов. окр., 170 М., тюр. 5 м. 24 Янв. 909 г. М. С. 1 уч. Саратов. окр., 169 М., тюр. 1⅓ м.
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