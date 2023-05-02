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Чеснокова Татьяна Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеснокова
Имя
Татьяна
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141220. ЧЕСНОКОВА, ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА. Мастер. в. и зав. Чермоза, Соликам. у., 30 л.; — Пермск. О. С. 9 Окт. 909, 1 ч. 1609 и 3 ч. 1610 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3½ г. Исп. 11 Нояб. 909.

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