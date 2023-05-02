Хохлова Анастасия Никитична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Никитична
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7861. ХОХЛОВА, АНАСТАСИЯ НИКИТИЧНА, 25 л., Гр. Нижнеломовск. у., Старо-Толковск. в., с. Новой Толковки,; Н. С. 3 уч. Нижнеломовск. у., Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. 6 Всеросс. Съезд. Сов. освоб.
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