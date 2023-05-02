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Борисков Ефим Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисков
Имя
Ефим
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
21 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45375. БОРИСКОВЪ, ЕФИМЪ ПАВЛОВЪ. К. Устюжнск. у., Дубровск. в., д. Іевкова, 20 л.; — З. Н. 1 уч. Любим. у. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Янв. 905.

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