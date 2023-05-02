Борисков Ефим Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисков
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45375. БОРИСКОВЪ, ЕФИМЪ ПАВЛОВЪ. К. Устюжнск. у., Дубровск. в., д. Іевкова, 20 л.; — З. Н. 1 уч. Любим. у. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Янв. 905.
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