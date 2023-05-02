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Николаев Никита Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Никита
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
24 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9578. Николаев Никита Павлович, 42 л., Петровск. у., Кондольск. в., д. Дертевки. Н. С. 2 уч. Сердобск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24 июля 926.

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