Трубачев Александр Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубачев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140163. ТРУБАЧЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Осиповъ. К. Угличск. у., в. и д. Заозерья, 17 л.; — СПБ. Ст. М. С. 4 уч. 9 Сент. 909, 173 М., тюр. (особ. пом.) 1 м. Исп. 9 Сент. 909.
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