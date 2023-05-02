Дудкин Алексей Самсонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Самсонович
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14735. ДУДКИН, АЛЕКСЕЙ САМСОНОВИЧ, 33 л. Гр. Мало-Ярославск. у., Дичинск. в., д. Степичева; — Н. С. Кузнецк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 20 авг. 920. | 915 110650 1663 У. | 908 33180 170 М. | 913 17289 1655 У. | 907 12153 169 М. | 910 34816 1655 У.
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