Микуцкий Ян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микуцкий
- Имя
- Ян
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43021. МИКУЦКіЙ, ЯНЪ (онъ же Лясновскій) (внѣбр.). Зап. р. изъ к. Липнов. у., гм. Скемпе, д. Грабувецъ, 22 л.; — Плоцк. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., а по Выс. повел., ар. при полиц. 2 м. Исп. 15 Нояб. 906.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.