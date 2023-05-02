Федоринов Георгий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоринов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140423. ФЕДОРИНОВЪ, ГЕОРГІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Щигров. у., Липовчанск. в., д. Горяинки, 25 л.; — Г. С. пос. Юзовки, Екатеринослав. г., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Мая 909.
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