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Шильников Павел Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шильников
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8233. ШИЛЬНИКОВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Котельническ. у., Красовск. в., д. Жаринки; - Н. С. 7 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 26 окт. 919.

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