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Челноков Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челноков
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141105. ЧЕЛНОКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. К. Кашин. у., Бобровск. в., д. Кобылиной, 16 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 19 Сент. 909, 11, 169 и 170 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 13 Окт. 909.

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