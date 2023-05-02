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Аладашвили Кикол Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аладашвили
Имя
Кикол
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44759. АЛАДАШВИЛИ, КИКОЛЪ ЗАХАровъ (онъ же Зубіашвили). К. Сигнахск. у., с. Арбошки, 43 л.; — Тифлисск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Іюня 905.

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