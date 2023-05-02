Александров Семен Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44775. АЛЕКСАНДРОВЪ, СЕМЕНЪ ФОминъ. Мщ. г. Воронежа, 19 л.; — Воронеж. О. С. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 21 Мая 905. | 903 67798 172 М.
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