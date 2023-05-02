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Матюхина Ирина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюхина
Имя
Ирина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
17 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
26470. МАТЮХИНА, ИРИНА ПЕТРОВНА, 32 л. Гр. Мещовск. у., Попковск. в., с. Воронец; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Самогон., пр. р. 1 г. Исп. 17 мая 920.

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