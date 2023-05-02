Матюхина Ирина Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матюхина
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26470. МАТЮХИНА, ИРИНА ПЕТРОВНА, 32 л. Гр. Мещовск. у., Попковск. в., с. Воронец; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Самогон., пр. р. 1 г. Исп. 17 мая 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.