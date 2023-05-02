Волков Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36745. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Епифан. у., Ильинск. в., д. Пыжова, 27 л.; — Москов. Ст. М. С. Смолен. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Февр. 909, 36746. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. К. Туринск. у., Табаринск. в., уч. Куртомъ-Шатскаго, 28 л., рд. Городокск. у., Обольск. в., въ д. Волкахъ; — М. С. 3 уч. Туринск. у., 2 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 12 Февр. 909.
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