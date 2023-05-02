Захариков Алексей Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захариков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15165. ЗАХАРИКОВ, АЛЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Жиздринск. у., Ловотск. в., д. Журавлево; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 15 окт. 920. | 920 3661 Кража.
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