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Чечельницкий Сруль-Ицек Хаимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечельницкий
Имя
Сруль-Ицек
Отчество
Хаимов
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141229. ЧЕЧЕЛЬНИЦКІЙ, СРУЛЬ-ИЦЕКЪ Хаимовъ. Земледѣл. кол. Гельбинова, Балтск. у., 25 л., рд. въ г. Балтѣ; — Одесск. О. С. 12 Окт. 909, 12, 170¹ и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 908 28735 169 М.

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