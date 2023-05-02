Чечельницкий Сруль-Ицек Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечельницкий
- Имя
- Сруль-Ицек
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141229. ЧЕЧЕЛЬНИЦКІЙ, СРУЛЬ-ИЦЕКЪ Хаимовъ. Земледѣл. кол. Гельбинова, Балтск. у., 25 л., рд. въ г. Балтѣ; — Одесск. О. С. 12 Окт. 909, 12, 170¹ и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 908 28735 169 М.
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