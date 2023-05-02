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Третьяков Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Третьяков
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29596. ТРЕТЬЯКОВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Глазовск. у., Понинск. в., д. В.-Богатырской; — Н. С. 2 уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 20 дек. 920.

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