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Скворцов Никанор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов
Имя
Никанор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
11871. Скворцов Никанор Николаевич, 32 л., Ставропольск. окр., Александровск. р., с. Круглолесского. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 1 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26 мар. 926.

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