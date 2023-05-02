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Архаров Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архаров
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129634. АРХАРОВЪ, ДМИТРІЙ МИХАЙловъ. К. Волоколам. у., Анкинск. в., сл. Возмищей, 25 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. Преображен. уч. г. Москвы 5 Сент. 909, 169 тюр. 3 м. Исп. 5 Сент. 909.

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