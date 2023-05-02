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Петров Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10130. Петров Николай Федорович, 20 л., Гдовск. у., Выскатск. в., д. Кориневья. Н. С. 21 отд. г. Ленинграда. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 мая 926.

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