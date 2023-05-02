Тарасов Алексей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12533. Тарасов Алексей Григорьевич, 36 л., Тульск. г., Воловск. р., д. Горсткино. Н. С. Воловск. р. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926. Наст. приговором поглощен пригов. того же суда от 9 мар. 926.
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