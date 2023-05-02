Александров Николай Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44773. АЛЕКСАНДРОВЪ, НИКОЛАЙ СТЕпановъ. К. Пензен. у., Кучукъ-Поръ-Архангельск. в., с. Кучекъ, 26 л.; — Пензен. О. С., 134, 135 и 2 п. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Іюня 905.
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