Шаров Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11916. ШАРОВ, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Новоторжск. у., Дорск. в., д. Грествянки; — С. 6 Стрелк. зап. п. Московск. окр. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 13 июля 920.
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