Чикунов Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чикунов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141253. ЧИКУНОВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Каинск. у., Шипицинск. в., д. Мининой, 29 л.; — М. С. 3 уч. Каинск. у. 27 Авг. 909, 2 и 4 п. 170 и 172 М., по сов. съ приг. сего же М. С. отъ сего же числа (16, 2 п. 170, 2 п. 170¹ и 172 М. — тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 13 Сент. 909.
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