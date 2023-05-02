Вихровский Бронислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вихровский
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45775. ВИХРОВСКІЙ, БРОНИСЛАВЪ ИВАновъ. К. Плонск. у., гм. Червинскъ, д. Сельце, 19 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 140, 149, 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.