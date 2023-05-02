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Андреев Андрей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Андрей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
12 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
186. АНДРЕЕВ, АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Бельск. у., Каменецк. в., д. Мокрищевой; — Н. С. 8 р-на Новоторжск. у. Кража, лиш. св 5 л. Исп. 12 апр. 919.

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