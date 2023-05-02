Скрипко Виталий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скрипко
- Имя
- Виталий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87667. сКРИПКО, ВИТАЛІЙ ИВАНОВЪ, 19 л. К. Дриссенск. у., Сарьянск. в., д. Горишекъ; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 22 Марта 911, 14², 169 и 172 М. (покуш.), по слож. съ наказ. по приг. З. Н. 4 уч. Дриссен. у. отъ 24 Февр. 909 г. (63 М., арестъ 1 м.), тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 22 Марта 911. | 908 40598 169 М., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 907 г. № 60830.
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